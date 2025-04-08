Валюты / IVDA
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.48 USD 0.04 (2.78%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVDA за сегодня изменился на 2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.43, а максимальная — 1.48.
Следите за динамикой Iveda Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IVDA
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Дневной диапазон
1.43 1.48
Годовой диапазон
1.28 8.05
- Предыдущее закрытие
- 1.44
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.43
- High
- 1.48
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- 2.78%
- Месячное изменение
- -10.84%
- 6-месячное изменение
- -31.80%
- Годовое изменение
- -8.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.