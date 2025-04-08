QuotazioniSezioni
Valute / IVDA
IVDA: Iveda Solutions Inc

1.54 USD 0.01 (0.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IVDA ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.52 e ad un massimo di 1.61.

Segui le dinamiche di Iveda Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.52 1.61
Intervallo Annuale
1.28 8.05
Chiusura Precedente
1.55
Apertura
1.56
Bid
1.54
Ask
1.84
Minimo
1.52
Massimo
1.61
Volume
197
Variazione giornaliera
-0.65%
Variazione Mensile
-7.23%
Variazione Semestrale
-29.03%
Variazione Annuale
-4.94%
21 settembre, domenica