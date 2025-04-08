Valute / IVDA
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.54 USD 0.01 (0.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IVDA ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.52 e ad un massimo di 1.61.
Segui le dinamiche di Iveda Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IVDA News
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Intervallo Giornaliero
1.52 1.61
Intervallo Annuale
1.28 8.05
- Chiusura Precedente
- 1.55
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Minimo
- 1.52
- Massimo
- 1.61
- Volume
- 197
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- -7.23%
- Variazione Semestrale
- -29.03%
- Variazione Annuale
- -4.94%
21 settembre, domenica