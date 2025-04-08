통화 / IVDA
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.54 USD 0.01 (0.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IVDA 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.52이고 고가는 1.61이었습니다.
Iveda Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IVDA News
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
일일 변동 비율
1.52 1.61
년간 변동
1.28 8.05
- 이전 종가
- 1.55
- 시가
- 1.56
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- 저가
- 1.52
- 고가
- 1.61
- 볼륨
- 197
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- -7.23%
- 6개월 변동
- -29.03%
- 년간 변동율
- -4.94%
20 9월, 토요일