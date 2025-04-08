通貨 / IVDA
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.55 USD 0.06 (4.03%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IVDAの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.49の安値と1.62の高値で取引されました。
Iveda Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IVDA News
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
1日のレンジ
1.49 1.62
1年のレンジ
1.28 8.05
- 以前の終値
- 1.49
- 始値
- 1.49
- 買値
- 1.55
- 買値
- 1.85
- 安値
- 1.49
- 高値
- 1.62
- 出来高
- 201
- 1日の変化
- 4.03%
- 1ヶ月の変化
- -6.63%
- 6ヶ月の変化
- -28.57%
- 1年の変化
- -4.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K