Devises / IVDA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.54 USD 0.01 (0.65%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IVDA a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.52 et à un maximum de 1.61.
Suivez la dynamique Iveda Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVDA Nouvelles
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Range quotidien
1.52 1.61
Range Annuel
1.28 8.05
- Clôture Précédente
- 1.55
- Ouverture
- 1.56
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Plus Bas
- 1.52
- Plus Haut
- 1.61
- Volume
- 197
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- -7.23%
- Changement à 6 Mois
- -29.03%
- Changement Annuel
- -4.94%
20 septembre, samedi