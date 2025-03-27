Dövizler / IVA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.65 USD 0.23 (4.24%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVA fiyatı bugün 4.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.39 ve Yüksek fiyatı olarak 5.93 aralığında işlem gördü.
Inventiva S.A. - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVA haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inventiva stock with Buy rating
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Inventiva stock price target raised to $13 from $9 at Guggenheim
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- How Much Upside is Left in Inventiva (IVA)? Wall Street Analysts Think 100.79%
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Inventiva appoints new R&D president and regulatory affairs executive
- Inventiva appoints former Calliditas CEO to board of directors
- Inventiva sets share repurchase program terms post-meeting
- Inventiva S.A. (IVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
5.39 5.93
Yıllık aralık
1.60 6.50
- Önceki kapanış
- 5.42
- Açılış
- 5.39
- Satış
- 5.65
- Alış
- 5.95
- Düşük
- 5.39
- Yüksek
- 5.93
- Hacim
- 139
- Günlük değişim
- 4.24%
- Aylık değişim
- 2.91%
- 6 aylık değişim
- 88.33%
- Yıllık değişim
- 200.53%
21 Eylül, Pazar