IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.28 USD 0.04 (0.75%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVA de hoy ha cambiado un -0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.15, mientras que el máximo ha alcanzado 5.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inventiva S.A. - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IVA News
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inventiva stock with Buy rating
- Inventiva stock price target raised to $13 from $9 at Guggenheim
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Inventiva appoints new R&D president and regulatory affairs executive
- Inventiva appoints former Calliditas CEO to board of directors
- Inventiva sets share repurchase program terms post-meeting
- Inventiva S.A. (IVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.15 5.31
Rango anual
1.60 6.50
- Cierres anteriores
- 5.32
- Open
- 5.27
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Low
- 5.15
- High
- 5.31
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -0.75%
- Cambio mensual
- -3.83%
- Cambio a 6 meses
- 76.00%
- Cambio anual
- 180.85%
