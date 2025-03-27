Валюты / IVA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.32 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVA за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.30, а максимальная — 5.41.
Следите за динамикой Inventiva S.A. - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IVA
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inventiva stock with Buy rating
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Inventiva stock price target raised to $13 from $9 at Guggenheim
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- How Much Upside is Left in Inventiva (IVA)? Wall Street Analysts Think 100.79%
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Inventiva appoints new R&D president and regulatory affairs executive
- Inventiva appoints former Calliditas CEO to board of directors
- Inventiva sets share repurchase program terms post-meeting
- Inventiva S.A. (IVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.30 5.41
Годовой диапазон
1.60 6.50
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.30
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Low
- 5.30
- High
- 5.41
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -3.10%
- 6-месячное изменение
- 77.33%
- Годовое изменение
- 182.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.