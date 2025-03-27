Währungen / IVA
IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.51 USD 0.09 (1.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVA hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.39 bis zu einem Hoch von 5.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inventiva S.A. - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVA News
Tagesspanne
5.39 5.55
Jahresspanne
1.60 6.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.42
- Eröffnung
- 5.39
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Tief
- 5.39
- Hoch
- 5.55
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 83.67%
- Jahresänderung
- 193.09%
