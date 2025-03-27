KurseKategorien
Währungen / IVA
Zurück zum Aktien

IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares

5.51 USD 0.09 (1.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVA hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.39 bis zu einem Hoch von 5.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inventiva S.A. - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVA News

Tagesspanne
5.39 5.55
Jahresspanne
1.60 6.50
Vorheriger Schlusskurs
5.42
Eröffnung
5.39
Bid
5.51
Ask
5.81
Tief
5.39
Hoch
5.55
Volumen
31
Tagesänderung
1.66%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
83.67%
Jahresänderung
193.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K