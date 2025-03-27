通貨 / IVA
IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.42 USD 0.14 (2.65%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IVAの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり5.32の安値と5.63の高値で取引されました。
Inventiva S.A. - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IVA News
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inventiva stock with Buy rating
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Inventiva stock price target raised to $13 from $9 at Guggenheim
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- How Much Upside is Left in Inventiva (IVA)? Wall Street Analysts Think 100.79%
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Inventiva appoints new R&D president and regulatory affairs executive
- Inventiva appoints former Calliditas CEO to board of directors
- Inventiva sets share repurchase program terms post-meeting
- Inventiva S.A. (IVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.32 5.63
1年のレンジ
1.60 6.50
- 以前の終値
- 5.28
- 始値
- 5.44
- 買値
- 5.42
- 買値
- 5.72
- 安値
- 5.32
- 高値
- 5.63
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 2.65%
- 1ヶ月の変化
- -1.28%
- 6ヶ月の変化
- 80.67%
- 1年の変化
- 188.30%
