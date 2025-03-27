Moedas / IVA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IVA: Inventiva S.A. - American Depository Shares
5.52 USD 0.24 (4.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IVA para hoje mudou para 4.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.32 e o mais alto foi 5.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Inventiva S.A. - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVA Notícias
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inventiva stock with Buy rating
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Inventiva stock price target raised to $13 from $9 at Guggenheim
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- How Much Upside is Left in Inventiva (IVA)? Wall Street Analysts Think 100.79%
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Inventiva appoints new R&D president and regulatory affairs executive
- Inventiva appoints former Calliditas CEO to board of directors
- Inventiva sets share repurchase program terms post-meeting
- Inventiva S.A. (IVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
5.32 5.52
Faixa anual
1.60 6.50
- Fechamento anterior
- 5.28
- Open
- 5.38
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Low
- 5.32
- High
- 5.52
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 4.55%
- Mudança mensal
- 0.55%
- Mudança de 6 meses
- 84.00%
- Mudança anual
- 193.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh