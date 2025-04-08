FiyatlarBölümler
Dövizler / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation

70.52 USD 1.85 (2.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IRMD fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.07 ve Yüksek fiyatı olarak 72.50 aralığında işlem gördü.

iRadimed Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.07 72.50
Yıllık aralık
47.48 74.43
Önceki kapanış
72.37
Açılış
72.50
Satış
70.52
Alış
70.82
Düşük
70.07
Yüksek
72.50
Hacim
209
Günlük değişim
-2.56%
Aylık değişim
-1.55%
6 aylık değişim
34.20%
Yıllık değişim
40.37%
