통화 / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
70.52 USD 1.85 (2.56%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRMD 환율이 오늘 -2.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.07이고 고가는 72.50이었습니다.
iRadimed Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
70.07 72.50
년간 변동
47.48 74.43
- 이전 종가
- 72.37
- 시가
- 72.50
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- 저가
- 70.07
- 고가
- 72.50
- 볼륨
- 209
- 일일 변동
- -2.56%
- 월 변동
- -1.55%
- 6개월 변동
- 34.20%
- 년간 변동율
- 40.37%
20 9월, 토요일