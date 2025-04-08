クォートセクション
通貨 / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation

72.37 USD 1.61 (2.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IRMDの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり70.23の安値と73.40の高値で取引されました。

iRadimed Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
70.23 73.40
1年のレンジ
47.48 74.43
以前の終値
70.76
始値
71.38
買値
72.37
買値
72.67
安値
70.23
高値
73.40
出来高
117
1日の変化
2.28%
1ヶ月の変化
1.03%
6ヶ月の変化
37.72%
1年の変化
44.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K