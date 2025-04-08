通貨 / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
72.37 USD 1.61 (2.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IRMDの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり70.23の安値と73.40の高値で取引されました。
iRadimed Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IRMD News
- What Makes iRadimed (IRMD) a New Buy Stock
- IRadimed: Continued Value Unlock With Extensive Reinvestment Runway (NASDAQ:IRMD)
- Recent Price Trend in iRadimed (IRMD) is Your Friend, Here's Why
- Iradimed (IRMD) Q2 Revenue Jumps 14%
- Earnings call transcript: Iradimed Co beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- iRadimed (IRMD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Iradimed Co earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Integer (ITGR) Q2 Earnings Lag Estimates
- FDA clears Iradimed’s new MRI-compatible infusion pum
- IRadimed Corporation: Steady, Low-Risk Grower In The Devices Space (NASDAQ:IRMD)
- IBD Rating Upgrades: Intuitive Surgical Flashes Improved Relative Price Strength
1日のレンジ
70.23 73.40
1年のレンジ
47.48 74.43
- 以前の終値
- 70.76
- 始値
- 71.38
- 買値
- 72.37
- 買値
- 72.67
- 安値
- 70.23
- 高値
- 73.40
- 出来高
- 117
- 1日の変化
- 2.28%
- 1ヶ月の変化
- 1.03%
- 6ヶ月の変化
- 37.72%
- 1年の変化
- 44.05%
