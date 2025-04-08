Valute / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
70.52 USD 1.85 (2.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IRMD ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.07 e ad un massimo di 72.50.
Segui le dinamiche di iRadimed Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
70.07 72.50
Intervallo Annuale
47.48 74.43
- Chiusura Precedente
- 72.37
- Apertura
- 72.50
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Minimo
- 70.07
- Massimo
- 72.50
- Volume
- 209
- Variazione giornaliera
- -2.56%
- Variazione Mensile
- -1.55%
- Variazione Semestrale
- 34.20%
- Variazione Annuale
- 40.37%
20 settembre, sabato