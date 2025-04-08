QuotazioniSezioni
IRMD: iRadimed Corporation

70.52 USD 1.85 (2.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IRMD ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.07 e ad un massimo di 72.50.

Segui le dinamiche di iRadimed Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
70.07 72.50
Intervallo Annuale
47.48 74.43
Chiusura Precedente
72.37
Apertura
72.50
Bid
70.52
Ask
70.82
Minimo
70.07
Massimo
72.50
Volume
209
Variazione giornaliera
-2.56%
Variazione Mensile
-1.55%
Variazione Semestrale
34.20%
Variazione Annuale
40.37%
