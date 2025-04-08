Währungen / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
72.37 USD 1.61 (2.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRMD hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.23 bis zu einem Hoch von 73.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die iRadimed Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRMD News
- What Makes iRadimed (IRMD) a New Buy Stock
- IRadimed: Continued Value Unlock With Extensive Reinvestment Runway (NASDAQ:IRMD)
- Recent Price Trend in iRadimed (IRMD) is Your Friend, Here's Why
- Iradimed (IRMD) Q2 Revenue Jumps 14%
- Earnings call transcript: Iradimed Co beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- iRadimed (IRMD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Iradimed Co earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Integer (ITGR) Q2 Earnings Lag Estimates
- FDA clears Iradimed’s new MRI-compatible infusion pum
- IRadimed Corporation: Steady, Low-Risk Grower In The Devices Space (NASDAQ:IRMD)
- IBD Rating Upgrades: Intuitive Surgical Flashes Improved Relative Price Strength
Tagesspanne
70.23 73.40
Jahresspanne
47.48 74.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.76
- Eröffnung
- 71.38
- Bid
- 72.37
- Ask
- 72.67
- Tief
- 70.23
- Hoch
- 73.40
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- 2.28%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- 37.72%
- Jahresänderung
- 44.05%
