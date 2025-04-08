Валюты / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
71.46 USD 0.15 (0.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRMD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.21, а максимальная — 71.84.
Следите за динамикой iRadimed Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRMD
- IRadimed: Continued Value Unlock With Extensive Reinvestment Runway (NASDAQ:IRMD)
- Recent Price Trend in iRadimed (IRMD) is Your Friend, Here's Why
- Iradimed (IRMD) Q2 Revenue Jumps 14%
- Earnings call transcript: Iradimed Co beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- iRadimed (IRMD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Iradimed Co earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Integer (ITGR) Q2 Earnings Lag Estimates
- FDA clears Iradimed’s new MRI-compatible infusion pum
- IRadimed Corporation: Steady, Low-Risk Grower In The Devices Space (NASDAQ:IRMD)
- IBD Rating Upgrades: Intuitive Surgical Flashes Improved Relative Price Strength
Дневной диапазон
71.21 71.84
Годовой диапазон
47.48 74.43
- Предыдущее закрытие
- 71.61
- Open
- 71.21
- Bid
- 71.46
- Ask
- 71.76
- Low
- 71.21
- High
- 71.84
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 35.98%
- Годовое изменение
- 42.24%
