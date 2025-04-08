Divisas / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation
70.76 USD 0.70 (0.98%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IRMD de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.50, mientras que el máximo ha alcanzado 72.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iRadimed Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
70.50 72.40
Rango anual
47.48 74.43
- Cierres anteriores
- 71.46
- Open
- 71.51
- Bid
- 70.76
- Ask
- 71.06
- Low
- 70.50
- High
- 72.40
- Volumen
- 81
- Cambio diario
- -0.98%
- Cambio mensual
- -1.21%
- Cambio a 6 meses
- 34.65%
- Cambio anual
- 40.84%
