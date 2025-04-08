CotizacionesSecciones
Divisas / IRMD
IRMD: iRadimed Corporation

70.76 USD 0.70 (0.98%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IRMD de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.50, mientras que el máximo ha alcanzado 72.40.

Rango diario
70.50 72.40
Rango anual
47.48 74.43
Cierres anteriores
71.46
Open
71.51
Bid
70.76
Ask
71.06
Low
70.50
High
72.40
Volumen
81
Cambio diario
-0.98%
Cambio mensual
-1.21%
Cambio a 6 meses
34.65%
Cambio anual
40.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B