FiyatlarBölümler
Dövizler / IQV
Geri dön - Hisse senetleri

IQV: IQVIA Holdings Inc

187.21 USD 2.97 (1.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IQV fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 187.17 ve Yüksek fiyatı olarak 190.77 aralığında işlem gördü.

IQVIA Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQV haberleri

Günlük aralık
187.17 190.77
Yıllık aralık
134.65 237.34
Önceki kapanış
190.18
Açılış
190.00
Satış
187.21
Alış
187.51
Düşük
187.17
Yüksek
190.77
Hacim
845
Günlük değişim
-1.56%
Aylık değişim
-1.00%
6 aylık değişim
5.82%
Yıllık değişim
-20.68%
21 Eylül, Pazar