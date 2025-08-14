CotationsSections
Devises / IQV
Retour à Actions

IQV: IQVIA Holdings Inc

187.21 USD 2.97 (1.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IQV a changé de -1.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 187.17 et à un maximum de 190.77.

Suivez la dynamique IQVIA Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQV Nouvelles

Range quotidien
187.17 190.77
Range Annuel
134.65 237.34
Clôture Précédente
190.18
Ouverture
190.00
Bid
187.21
Ask
187.51
Plus Bas
187.17
Plus Haut
190.77
Volume
845
Changement quotidien
-1.56%
Changement Mensuel
-1.00%
Changement à 6 Mois
5.82%
Changement Annuel
-20.68%
20 septembre, samedi