IQV: IQVIA Holdings Inc
186.72 USD 0.70 (0.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IQV за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.75, а максимальная — 188.29.
Следите за динамикой IQVIA Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
184.75 188.29
Годовой диапазон
134.65 237.34
- Предыдущее закрытие
- 186.02
- Open
- 186.10
- Bid
- 186.72
- Ask
- 187.02
- Low
- 184.75
- High
- 188.29
- Объем
- 1.527 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -1.26%
- 6-месячное изменение
- 5.54%
- Годовое изменение
- -20.89%
