Moedas / IQV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IQV: IQVIA Holdings Inc
186.69 USD 0.03 (0.02%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IQV para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 185.49 e o mais alto foi 191.71.
Veja a dinâmica do par de moedas IQVIA Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IQV Notícias
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- IQVIA Stock: A Positive Long-Term Outlook Despite Trump Legislation (NYSE:IQV)
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Jefferies upgrades IQVIA stock to Buy on strong CRO business performance
- JPM upgrades Veeva Systems on growth potential in life sciences software
- Here's Why IQVIA Holdings (IQV) is a Strong Value Stock
- Rothschild Redburn upgrades Iconix Brand stock to Buy on expected demand growth
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems price target raised to $297 from $284 at TD Cowen
- Veeva Systems stock price target raised to $340 by BTIG on strong earnings
- Veeva Systems falls despite earnings beat and raised guidance
- IQVIA Holdings Inc. (IQV): A Bull Case Theory
- Firefly Stock Jumps As Nvidia Partnership Boosts AI-Driven EEG Technology For Neurological Care - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Firefly Neuroscience (NASDAQ:AIFF)
- Can AI make clinical trials better?
- IQVIA (IQV) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Not Just Buffett and Burry, But This Billionaire Investor Also Bet Big on UnitedHealth Stock (UNH) in Q2 - TipRanks.com
- Why IQVIA Holdings (IQV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
Faixa diária
185.49 191.71
Faixa anual
134.65 237.34
- Fechamento anterior
- 186.72
- Open
- 186.82
- Bid
- 186.69
- Ask
- 186.99
- Low
- 185.49
- High
- 191.71
- Volume
- 1.574 K
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- -1.28%
- Mudança de 6 meses
- 5.52%
- Mudança anual
- -20.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh