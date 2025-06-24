KotasyonBölümler
INCM: Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF

27.73 USD 0.05 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INCM fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.73 ve Yüksek fiyatı olarak 27.90 aralığında işlem gördü.

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

INCM haberleri

Sıkça sorulan sorular

INCM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi 27.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.73 - 27.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 338 değerine ulaştı. INCM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi şu anda 27.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.70% ve USD değerlerini izler. INCM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

INCM hisse senedi nasıl alınır?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisselerini şu anki 27.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 27.73 ve Ask 28.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 338 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INCM fiyat hareketlerini takip edin.

INCM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.62 - 28.01 ve mevcut fiyatı 27.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 27.73 veya Ask 28.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.22% ve 6 aylık değişim oranı 6.16% değerlerini karşılaştırır. INCM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi yıllık olarak 28.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.62 - 28.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF performansını takip edin.

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF (INCM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 27.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.62 - 28.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INCM fiyat hareketlerini izleyin.

INCM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 27.78 ve yıllık değişim oranı 3.70% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
27.73 27.90
Yıllık aralık
24.62 28.01
Önceki kapanış
27.78
Açılış
27.84
Satış
27.73
Alış
28.03
Düşük
27.73
Yüksek
27.90
Hacim
338
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
-0.22%
6 aylık değişim
6.16%
Yıllık değişim
3.70%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
-12.8
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
4.6
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
3.524 M
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.703 M
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M