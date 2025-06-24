- Genel bakış
INCM: Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF
INCM fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.73 ve Yüksek fiyatı olarak 27.90 aralığında işlem gördü.
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INCM haberleri
Sıkça sorulan sorular
INCM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi 27.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.73 - 27.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 338 değerine ulaştı. INCM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi şu anda 27.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.70% ve USD değerlerini izler. INCM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
INCM hisse senedi nasıl alınır?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisselerini şu anki 27.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 27.73 ve Ask 28.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 338 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INCM fiyat hareketlerini takip edin.
INCM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.62 - 28.01 ve mevcut fiyatı 27.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 27.73 veya Ask 28.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.22% ve 6 aylık değişim oranı 6.16% değerlerini karşılaştırır. INCM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi yıllık olarak 28.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.62 - 28.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF performansını takip edin.
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF (INCM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 27.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.62 - 28.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INCM fiyat hareketlerini izleyin.
INCM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Income Focus ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 27.78 ve yıllık değişim oranı 3.70% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 27.78
- Açılış
- 27.84
- Satış
- 27.73
- Alış
- 28.03
- Düşük
- 27.73
- Yüksek
- 27.90
- Hacim
- 338
- Günlük değişim
- -0.18%
- Aylık değişim
- -0.22%
- 6 aylık değişim
- 6.16%
- Yıllık değişim
- 3.70%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M