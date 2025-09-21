FiyatlarBölümler
IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3456 USD 0.0044 (1.26%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IINNW fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3254 ve Yüksek fiyatı olarak 0.3748 aralığında işlem gördü.

Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.3254 0.3748
Yıllık aralık
0.1250 0.8500
Önceki kapanış
0.3500
Açılış
0.3254
Satış
0.3456
Alış
0.3486
Düşük
0.3254
Yüksek
0.3748
Hacim
17
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
-4.66%
6 aylık değişim
72.80%
Yıllık değişim
15.20%
21 Eylül, Pazar