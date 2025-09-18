CotizacionesSecciones
IINNW
IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3249 USD 0.0316 (8.86%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IINNW de hoy ha cambiado un -8.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3249, mientras que el máximo ha alcanzado 0.3249.

Rango diario
0.3249 0.3249
Rango anual
0.1250 0.8500
Cierres anteriores
0.3565
Open
0.3249
Bid
0.3249
Ask
0.3279
Low
0.3249
High
0.3249
Volumen
1
Cambio diario
-8.86%
Cambio mensual
-10.37%
Cambio a 6 meses
62.45%
Cambio anual
8.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B