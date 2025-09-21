QuotazioniSezioni
Valute / IINNW
Tornare a Azioni

IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3456 USD 0.0044 (1.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IINNW ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3254 e ad un massimo di 0.3748.

Segui le dinamiche di Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.3254 0.3748
Intervallo Annuale
0.1250 0.8500
Chiusura Precedente
0.3500
Apertura
0.3254
Bid
0.3456
Ask
0.3486
Minimo
0.3254
Massimo
0.3748
Volume
17
Variazione giornaliera
-1.26%
Variazione Mensile
-4.66%
Variazione Semestrale
72.80%
Variazione Annuale
15.20%
21 settembre, domenica