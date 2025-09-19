KurseKategorien
IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3748 USD 0.0248 (7.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IINNW hat sich für heute um 7.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3254 bis zu einem Hoch von 0.3748 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.3254 0.3748
Jahresspanne
0.1250 0.8500
Vorheriger Schlusskurs
0.3500
Eröffnung
0.3254
Bid
0.3748
Ask
0.3778
Tief
0.3254
Hoch
0.3748
Volumen
9
Tagesänderung
7.09%
Monatsänderung
3.39%
6-Monatsänderung
87.40%
Jahresänderung
24.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K