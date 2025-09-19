Währungen / IINNW
IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant
0.3748 USD 0.0248 (7.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IINNW hat sich für heute um 7.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3254 bis zu einem Hoch von 0.3748 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.3254 0.3748
Jahresspanne
0.1250 0.8500
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3500
- Eröffnung
- 0.3254
- Bid
- 0.3748
- Ask
- 0.3778
- Tief
- 0.3254
- Hoch
- 0.3748
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 7.09%
- Monatsänderung
- 3.39%
- 6-Monatsänderung
- 87.40%
- Jahresänderung
- 24.93%
