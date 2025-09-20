CotationsSections
IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3456 USD 0.0044 (1.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IINNW a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3254 et à un maximum de 0.3748.

Suivez la dynamique Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.3254 0.3748
Range Annuel
0.1250 0.8500
Clôture Précédente
0.3500
Ouverture
0.3254
Bid
0.3456
Ask
0.3486
Plus Bas
0.3254
Plus Haut
0.3748
Volume
17
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
-4.66%
Changement à 6 Mois
72.80%
Changement Annuel
15.20%
20 septembre, samedi