КотировкиРазделы
Валюты / IINNW
Назад в Рынок акций США

IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3249 USD 0.0316 (8.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IINNW за сегодня изменился на -8.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3249, а максимальная — 0.3249.

Следите за динамикой Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.3249 0.3249
Годовой диапазон
0.1250 0.8500
Предыдущее закрытие
0.3565
Open
0.3249
Bid
0.3249
Ask
0.3279
Low
0.3249
High
0.3249
Объем
1
Дневное изменение
-8.86%
Месячное изменение
-10.37%
6-месячное изменение
62.45%
Годовое изменение
8.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.