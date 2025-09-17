Курс IINNW за сегодня изменился на -8.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3249, а максимальная — 0.3249.

Следите за динамикой Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.