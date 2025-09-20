시세섹션
통화 / IINNW
주식로 돌아가기

IINNW: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant

0.3456 USD 0.0044 (1.26%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IINNW 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.3254이고 고가는 0.3748이었습니다.

Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.3254 0.3748
년간 변동
0.1250 0.8500
이전 종가
0.3500
시가
0.3254
Bid
0.3456
Ask
0.3486
저가
0.3254
고가
0.3748
볼륨
17
일일 변동
-1.26%
월 변동
-4.66%
6개월 변동
72.80%
년간 변동율
15.20%
20 9월, 토요일