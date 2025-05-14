Dövizler / HYMC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.46 USD 0.69 (11.96%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HYMC fiyatı bugün 11.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.81 ve Yüksek fiyatı olarak 6.50 aralığında işlem gördü.
Hycroft Mining Holding Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYMC haberleri
- Jennings, Hycroft Mining SVP, 197 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Jennings, Hycroft Mining SVP, sells $197k in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hycroft identifies potential feeder zone in Brimstone geophysics survey
- Hycroft announces $60 million private placement as silver prices hit 15-year highs
- Hycroft Mining raises $40.7 million, plans exploration program
- Hycroft to begin 14,500-meter drill program at Nevada mine
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Hycroft Mining stock continues fall after pricing $43.75 million public offering
- Hycroft Mining prices $43.75 million public offering of units
- Hycroft Mining stock falls after proposed $40 million public offering
- Hycroft Mining announces $40 million public offering of units
- hycroft mining announces change in auditing firm following merger
- Hycroft Files First Quarter 2025 10-Q and Provides Corporate Update
Günlük aralık
5.81 6.50
Yıllık aralık
1.99 6.75
- Önceki kapanış
- 5.77
- Açılış
- 5.81
- Satış
- 6.46
- Alış
- 6.76
- Düşük
- 5.81
- Yüksek
- 6.50
- Hacim
- 2.090 K
- Günlük değişim
- 11.96%
- Aylık değişim
- 38.63%
- 6 aylık değişim
- 100.00%
- Yıllık değişim
- 156.35%
21 Eylül, Pazar