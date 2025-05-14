FiyatlarBölümler
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A

6.46 USD 0.69 (11.96%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYMC fiyatı bugün 11.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.81 ve Yüksek fiyatı olarak 6.50 aralığında işlem gördü.

Hycroft Mining Holding Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.81 6.50
Yıllık aralık
1.99 6.75
Önceki kapanış
5.77
Açılış
5.81
Satış
6.46
Alış
6.76
Düşük
5.81
Yüksek
6.50
Hacim
2.090 K
Günlük değişim
11.96%
Aylık değişim
38.63%
6 aylık değişim
100.00%
Yıllık değişim
156.35%
