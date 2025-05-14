시세섹션
통화 / HYMC
주식로 돌아가기

HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A

6.46 USD 0.69 (11.96%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HYMC 환율이 오늘 11.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.81이고 고가는 6.50이었습니다.

Hycroft Mining Holding Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYMC News

일일 변동 비율
5.81 6.50
년간 변동
1.99 6.75
이전 종가
5.77
시가
5.81
Bid
6.46
Ask
6.76
저가
5.81
고가
6.50
볼륨
2.090 K
일일 변동
11.96%
월 변동
38.63%
6개월 변동
100.00%
년간 변동율
156.35%
20 9월, 토요일