HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.46 USD 0.69 (11.96%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HYMC 환율이 오늘 11.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.81이고 고가는 6.50이었습니다.
Hycroft Mining Holding Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.81 6.50
년간 변동
1.99 6.75
- 이전 종가
- 5.77
- 시가
- 5.81
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- 저가
- 5.81
- 고가
- 6.50
- 볼륨
- 2.090 K
- 일일 변동
- 11.96%
- 월 변동
- 38.63%
- 6개월 변동
- 100.00%
- 년간 변동율
- 156.35%
20 9월, 토요일