HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
5.77 USD 0.31 (5.10%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HYMCの今日の為替レートは、-5.10%変化しました。日中、通貨は1あたり5.69の安値と6.15の高値で取引されました。
Hycroft Mining Holding Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HYMC News
- ジェニングス氏、ハイクロフト・マイニングのSVP、19.7万ドル相当の株式を売却
- Jennings, Hycroft Mining SVP, sells $197k in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hycroft identifies potential feeder zone in Brimstone geophysics survey
- Hycroft announces $60 million private placement as silver prices hit 15-year highs
- Hycroft Mining raises $40.7 million, plans exploration program
- Hycroft to begin 14,500-meter drill program at Nevada mine
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Hycroft Mining stock continues fall after pricing $43.75 million public offering
- Hycroft Mining prices $43.75 million public offering of units
- Hycroft Mining stock falls after proposed $40 million public offering
- Hycroft Mining announces $40 million public offering of units
- hycroft mining announces change in auditing firm following merger
- Hycroft Files First Quarter 2025 10-Q and Provides Corporate Update
1日のレンジ
5.69 6.15
1年のレンジ
1.99 6.75
- 以前の終値
- 6.08
- 始値
- 6.08
- 買値
- 5.77
- 買値
- 6.07
- 安値
- 5.69
- 高値
- 6.15
- 出来高
- 1.413 K
- 1日の変化
- -5.10%
- 1ヶ月の変化
- 23.82%
- 6ヶ月の変化
- 78.64%
- 1年の変化
- 128.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K