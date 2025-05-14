KurseKategorien
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A

6.40 USD 0.63 (10.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HYMC hat sich für heute um 10.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.81 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hycroft Mining Holding Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.81 6.50
Jahresspanne
1.99 6.75
Vorheriger Schlusskurs
5.77
Eröffnung
5.81
Bid
6.40
Ask
6.70
Tief
5.81
Hoch
6.50
Volumen
768
Tagesänderung
10.92%
Monatsänderung
37.34%
6-Monatsänderung
98.14%
Jahresänderung
153.97%
