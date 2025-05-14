Währungen / HYMC
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.40 USD 0.63 (10.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYMC hat sich für heute um 10.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.81 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hycroft Mining Holding Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYMC News
Tagesspanne
5.81 6.50
Jahresspanne
1.99 6.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.77
- Eröffnung
- 5.81
- Bid
- 6.40
- Ask
- 6.70
- Tief
- 5.81
- Hoch
- 6.50
- Volumen
- 768
- Tagesänderung
- 10.92%
- Monatsänderung
- 37.34%
- 6-Monatsänderung
- 98.14%
- Jahresänderung
- 153.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K