HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.03 USD 0.16 (2.58%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYMC за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.96, а максимальная — 6.47.
Следите за динамикой Hycroft Mining Holding Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HYMC
Дневной диапазон
5.96 6.47
Годовой диапазон
1.99 6.75
- Предыдущее закрытие
- 6.19
- Open
- 6.30
- Bid
- 6.03
- Ask
- 6.33
- Low
- 5.96
- High
- 6.47
- Объем
- 1.824 K
- Дневное изменение
- -2.58%
- Месячное изменение
- 29.40%
- 6-месячное изменение
- 86.69%
- Годовое изменение
- 139.29%
