HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A

6.03 USD 0.16 (2.58%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYMC за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.96, а максимальная — 6.47.

Следите за динамикой Hycroft Mining Holding Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.96 6.47
Годовой диапазон
1.99 6.75
Предыдущее закрытие
6.19
Open
6.30
Bid
6.03
Ask
6.33
Low
5.96
High
6.47
Объем
1.824 K
Дневное изменение
-2.58%
Месячное изменение
29.40%
6-месячное изменение
86.69%
Годовое изменение
139.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.