Divisas / HYMC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.08 USD 0.05 (0.83%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HYMC de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.81, mientras que el máximo ha alcanzado 6.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hycroft Mining Holding Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYMC News
- Jennings, SVP de Hycroft Mining, vende acciones por 197.651 dólares
- Jennings, SVP de Hycroft Mining, vende acciones por $197k
- Jennings, Hycroft Mining SVP, sells $197k in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hycroft identifies potential feeder zone in Brimstone geophysics survey
- Hycroft announces $60 million private placement as silver prices hit 15-year highs
- Hycroft Mining raises $40.7 million, plans exploration program
- Hycroft to begin 14,500-meter drill program at Nevada mine
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Hycroft Mining stock continues fall after pricing $43.75 million public offering
- Hycroft Mining prices $43.75 million public offering of units
- Hycroft Mining stock falls after proposed $40 million public offering
- Hycroft Mining announces $40 million public offering of units
- hycroft mining announces change in auditing firm following merger
- Hycroft Files First Quarter 2025 10-Q and Provides Corporate Update
Rango diario
5.81 6.49
Rango anual
1.99 6.75
- Cierres anteriores
- 6.03
- Open
- 5.85
- Bid
- 6.08
- Ask
- 6.38
- Low
- 5.81
- High
- 6.49
- Volumen
- 1.615 K
- Cambio diario
- 0.83%
- Cambio mensual
- 30.47%
- Cambio a 6 meses
- 88.24%
- Cambio anual
- 141.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B