货币 / HYMC
HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
6.13 USD 0.10 (1.66%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HYMC汇率已更改1.66%。当日，交易品种以低点5.81和高点6.49进行交易。
关注Hycroft Mining Holding Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HYMC新闻
- 詹宁斯出售Hycroft Mining价值19.7万美元股份
- Jennings, Hycroft Mining SVP, sells $197k in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hycroft identifies potential feeder zone in Brimstone geophysics survey
- Hycroft announces $60 million private placement as silver prices hit 15-year highs
- Hycroft Mining raises $40.7 million, plans exploration program
- Hycroft to begin 14,500-meter drill program at Nevada mine
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Hycroft Mining stock continues fall after pricing $43.75 million public offering
- Hycroft Mining prices $43.75 million public offering of units
- Hycroft Mining stock falls after proposed $40 million public offering
- Hycroft Mining announces $40 million public offering of units
- hycroft mining announces change in auditing firm following merger
- Hycroft Files First Quarter 2025 10-Q and Provides Corporate Update
日范围
5.81 6.49
年范围
1.99 6.75
- 前一天收盘价
- 6.03
- 开盘价
- 5.85
- 卖价
- 6.13
- 买价
- 6.43
- 最低价
- 5.81
- 最高价
- 6.49
- 交易量
- 1.425 K
- 日变化
- 1.66%
- 月变化
- 31.55%
- 6个月变化
- 89.78%
- 年变化
- 143.25%
