HYMC: Hycroft Mining Holding Corporation - Class A
5.84 USD 0.24 (3.95%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HYMC para hoje mudou para -3.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.69 e o mais alto foi 6.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Hycroft Mining Holding Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYMC Notícias
- Jennings, SVP da Hycroft Mining, vende ações no valor de US$ 197 mil
- Jennings, Hycroft Mining SVP, sells $197k in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hycroft identifies potential feeder zone in Brimstone geophysics survey
- Hycroft announces $60 million private placement as silver prices hit 15-year highs
- Hycroft Mining raises $40.7 million, plans exploration program
- Hycroft to begin 14,500-meter drill program at Nevada mine
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Hycroft Mining stock continues fall after pricing $43.75 million public offering
- Hycroft Mining prices $43.75 million public offering of units
- Hycroft Mining stock falls after proposed $40 million public offering
- Hycroft Mining announces $40 million public offering of units
- hycroft mining announces change in auditing firm following merger
- Hycroft Files First Quarter 2025 10-Q and Provides Corporate Update
Faixa diária
5.69 6.15
Faixa anual
1.99 6.75
- Fechamento anterior
- 6.08
- Open
- 6.08
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- Low
- 5.69
- High
- 6.15
- Volume
- 836
- Mudança diária
- -3.95%
- Mudança mensal
- 25.32%
- Mudança de 6 meses
- 80.80%
- Mudança anual
- 131.75%
