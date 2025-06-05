FiyatlarBölümler
Dövizler / HR
Geri dön - Hisse senetleri

HR: Healthcare Realty Trust Incorporated

18.11 USD 0.04 (0.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HR fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.95 ve Yüksek fiyatı olarak 18.24 aralığında işlem gördü.

Healthcare Realty Trust Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HR haberleri

Günlük aralık
17.95 18.24
Yıllık aralık
14.09 18.82
Önceki kapanış
18.07
Açılış
18.05
Satış
18.11
Alış
18.41
Düşük
17.95
Yüksek
18.24
Hacim
3.778 K
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
4.56%
6 aylık değişim
6.53%
Yıllık değişim
0.22%
21 Eylül, Pazar