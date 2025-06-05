Dövizler / HR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HR: Healthcare Realty Trust Incorporated
18.11 USD 0.04 (0.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HR fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.95 ve Yüksek fiyatı olarak 18.24 aralığında işlem gördü.
Healthcare Realty Trust Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HR haberleri
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Raymond James, Healthpeak’i yükseltiyor, Healthcare Realty’yi Düşük Performansa düşürüyor
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- Raymond James, Healthcare Realty Trust hissesini Düşük Performans’a düşürdü
- Healthcare Realty Trust stock downgraded to Underperform by Raymond James
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Healthcare Realty Trust stock upgraded by Scotiabank on growth outlook
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- Healthcare Realty HR Q2 2025 Earnings Transcript
- Healthcare RT earnings missed by $0.37, revenue fell short of estimates
- Healthcare Realty Q2 2025 presentation: Unveils ’Healthcare Realty 2.0’ strategic plan
- Healthcare Realty Trust (HR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Healthcare Realty Trust (HR) Tops Q2 FFO Estimates
- The D.E.I. Industry, Scorned by the White House, Turns to ‘Safer’ Topics
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Your Job Interviewer Is Not a Person. It’s A.I.
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Healthcare Realty Trust Stock: Yield Looks Tempting, But Wait For Execution (NYSE:HR)
- Ticking Time Bombs? 1 BDC And 1 REIT With Dividends At Risk
- Healthcare Realty Announces Reduction in Size of Board of Directors
- Healthcare Realty Trust reduces board size from 12 to 7 members
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- HealthCare Realty Trust Incorporated: Navigating Portfolio Reshaping; Patience Advised
- Healthcare Realty Trust stock hits 52-week low at $14.11
Günlük aralık
17.95 18.24
Yıllık aralık
14.09 18.82
- Önceki kapanış
- 18.07
- Açılış
- 18.05
- Satış
- 18.11
- Alış
- 18.41
- Düşük
- 17.95
- Yüksek
- 18.24
- Hacim
- 3.778 K
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 4.56%
- 6 aylık değişim
- 6.53%
- Yıllık değişim
- 0.22%
21 Eylül, Pazar