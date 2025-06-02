Валюты / HR
HR: Healthcare Realty Trust Incorporated
17.76 USD 0.30 (1.66%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HR за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.75, а максимальная — 18.19.
Следите за динамикой Healthcare Realty Trust Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HR
- Raymond James повышает рейтинг Healthpeak и понижает Healthcare Realty до "Ниже рынка"
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- Raymond James понизил рейтинг акций Healthcare Realty Trust до "Хуже рынка"
- Healthcare Realty Trust stock downgraded to Underperform by Raymond James
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Healthcare Realty Trust stock upgraded by Scotiabank on growth outlook
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- Healthcare Realty HR Q2 2025 Earnings Transcript
- Healthcare RT earnings missed by $0.37, revenue fell short of estimates
- Healthcare Realty Q2 2025 presentation: Unveils ’Healthcare Realty 2.0’ strategic plan
- Healthcare Realty Trust (HR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Healthcare Realty Trust (HR) Tops Q2 FFO Estimates
- The D.E.I. Industry, Scorned by the White House, Turns to ‘Safer’ Topics
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Your Job Interviewer Is Not a Person. It’s A.I.
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Healthcare Realty Trust Stock: Yield Looks Tempting, But Wait For Execution (NYSE:HR)
- Ticking Time Bombs? 1 BDC And 1 REIT With Dividends At Risk
- Healthcare Realty Announces Reduction in Size of Board of Directors
- Healthcare Realty Trust reduces board size from 12 to 7 members
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- HealthCare Realty Trust Incorporated: Navigating Portfolio Reshaping; Patience Advised
- Healthcare Realty Trust stock hits 52-week low at $14.11
- Healthpeak Properties: Trading Near Decade Lows (NYSE:DOC)
Дневной диапазон
17.75 18.19
Годовой диапазон
14.09 18.82
- Предыдущее закрытие
- 18.06
- Open
- 18.19
- Bid
- 17.76
- Ask
- 18.06
- Low
- 17.75
- High
- 18.19
- Объем
- 5.107 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 4.47%
- Годовое изменение
- -1.72%
