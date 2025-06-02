КотировкиРазделы
HR: Healthcare Realty Trust Incorporated

17.76 USD 0.30 (1.66%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HR за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.75, а максимальная — 18.19.

Следите за динамикой Healthcare Realty Trust Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.75 18.19
Годовой диапазон
14.09 18.82
Предыдущее закрытие
18.06
Open
18.19
Bid
17.76
Ask
18.06
Low
17.75
High
18.19
Объем
5.107 K
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
4.47%
Годовое изменение
-1.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.