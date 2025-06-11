Divisas / HR
HR: Healthcare Realty Trust Incorporated
17.95 USD 0.19 (1.07%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HR de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.79, mientras que el máximo ha alcanzado 18.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Healthcare Realty Trust Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HR News
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Raymond James sube Healthpeak y baja Healthcare Realty a Underperform
- Raymond James upgrades Healthpeak, downgrades Healthcare Realty to Underperform
- Healthcare Realty Trust stock downgraded to Underperform by Raymond James
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Healthcare Realty Trust stock upgraded by Scotiabank on growth outlook
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- Healthcare Realty HR Q2 2025 Earnings Transcript
- Healthcare RT earnings missed by $0.37, revenue fell short of estimates
- Healthcare Realty Q2 2025 presentation: Unveils ’Healthcare Realty 2.0’ strategic plan
- Healthcare Realty Trust (HR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Healthcare Realty Trust (HR) Tops Q2 FFO Estimates
- The D.E.I. Industry, Scorned by the White House, Turns to ‘Safer’ Topics
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Your Job Interviewer Is Not a Person. It’s A.I.
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Healthcare Realty Trust Stock: Yield Looks Tempting, But Wait For Execution (NYSE:HR)
- Ticking Time Bombs? 1 BDC And 1 REIT With Dividends At Risk
- Healthcare Realty Announces Reduction in Size of Board of Directors
- Healthcare Realty Trust reduces board size from 12 to 7 members
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
Rango diario
17.79 18.17
Rango anual
14.09 18.82
- Cierres anteriores
- 17.76
- Open
- 17.88
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Low
- 17.79
- High
- 18.17
- Volumen
- 3.731 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- 3.64%
- Cambio a 6 meses
- 5.59%
- Cambio anual
- -0.66%
