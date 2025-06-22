Dövizler / HPP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HPP: Hudson Pacific Properties Inc
2.78 USD 0.08 (2.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HPP fiyatı bugün -2.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.72 ve Yüksek fiyatı olarak 2.86 aralığında işlem gördü.
Hudson Pacific Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HPP haberleri
- Hudson Pacific kredi imkanını değiştirdi, borçlanma kapasitesini artırdı
- Hudson Pacific amends credit facility, boosts borrowing capacity
- Hudson Pacific Properties appoints Ritson Ferguson to board, Mark Linehan retires
- Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:HPP)
- The Calm Before The Cut
- Hudson Pacific (HPP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: Hudson Pacific Q2 2025 sees stock rise 4.56%
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- Hudson Pacific Properties Q2 2025 slides reveal widening losses amid leasing gains
- Omega Healthcare Investors (OHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Public Storage (PSA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Healthpeak (DOC) Q2 FFO Meet Estimates
- Double-Checking The Credit Rating (Part 3): Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- Republicans, Democrats start gaming out Trump’s tax-cut bill hit to 2026 elections
- Hudson Pacific Properties reduces board size to 8 members
- The Bulls Are Back
- Hudson Pacific Properties price target lowered to $4.75 at BTIG
- Hudson Pacific stock price target cut to $4.75 at BTIG on equity dilution
- Hudson Pacific Properties Announces Date for Second Quarter Earnings Release and Conference Call
- Top 3 Real Estate Stocks You May Want To Dump In June - Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP), Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
Günlük aralık
2.72 2.86
Yıllık aralık
1.78 5.03
- Önceki kapanış
- 2.86
- Açılış
- 2.86
- Satış
- 2.78
- Alış
- 3.08
- Düşük
- 2.72
- Yüksek
- 2.86
- Hacim
- 5.231 K
- Günlük değişim
- -2.80%
- Aylık değişim
- 2.96%
- 6 aylık değişim
- -7.33%
- Yıllık değişim
- -40.98%
21 Eylül, Pazar