HPP: Hudson Pacific Properties Inc
2.79 USD 0.07 (2.45%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPP hat sich für heute um -2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.75 bis zu einem Hoch von 2.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hudson Pacific Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HPP News
- Hudson Pacific erweitert Kreditfazilität und erhöht Kreditvolumen
- Hudson Pacific amends credit facility, boosts borrowing capacity
- Hudson Pacific Properties appoints Ritson Ferguson to board, Mark Linehan retires
- Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:HPP)
- The Calm Before The Cut
- Hudson Pacific (HPP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: Hudson Pacific Q2 2025 sees stock rise 4.56%
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- Double-Checking The Credit Rating (Part 3): Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP)
- Hudson Pacific Properties reduces board size to 8 members
- Hudson Pacific Properties price target lowered to $4.75 at BTIG
- Hudson Pacific stock price target cut to $4.75 at BTIG on equity dilution
- Hudson Pacific Properties Announces Date for Second Quarter Earnings Release and Conference Call
Tagesspanne
2.75 2.86
Jahresspanne
1.78 5.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.86
- Eröffnung
- 2.86
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Tief
- 2.75
- Hoch
- 2.86
- Volumen
- 875
- Tagesänderung
- -2.45%
- Monatsänderung
- 3.33%
- 6-Monatsänderung
- -7.00%
- Jahresänderung
- -40.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K