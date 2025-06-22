Валюты / HPP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HPP: Hudson Pacific Properties Inc
2.87 USD 0.01 (0.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HPP за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.83, а максимальная — 2.90.
Следите за динамикой Hudson Pacific Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HPP
- Hudson Pacific вносит поправки в кредитную линию, увеличивает заемные возможности
- Hudson Pacific amends credit facility, boosts borrowing capacity
- Hudson Pacific Properties appoints Ritson Ferguson to board, Mark Linehan retires
- Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:HPP)
- The Calm Before The Cut
- Hudson Pacific (HPP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: Hudson Pacific Q2 2025 sees stock rise 4.56%
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- Hudson Pacific Properties Q2 2025 slides reveal widening losses amid leasing gains
- Omega Healthcare Investors (OHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Public Storage (PSA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Healthpeak (DOC) Q2 FFO Meet Estimates
- Double-Checking The Credit Rating (Part 3): Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- Republicans, Democrats start gaming out Trump’s tax-cut bill hit to 2026 elections
- Hudson Pacific Properties reduces board size to 8 members
- The Bulls Are Back
- Hudson Pacific Properties price target lowered to $4.75 at BTIG
- Hudson Pacific stock price target cut to $4.75 at BTIG on equity dilution
- Hudson Pacific Properties Announces Date for Second Quarter Earnings Release and Conference Call
- Top 3 Real Estate Stocks You May Want To Dump In June - Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP), Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
Дневной диапазон
2.83 2.90
Годовой диапазон
1.78 5.03
- Предыдущее закрытие
- 2.88
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.83
- High
- 2.90
- Объем
- 2.237 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- -4.33%
- Годовое изменение
- -39.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.