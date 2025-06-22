货币 / HPP
HPP: Hudson Pacific Properties Inc
2.87 USD 0.01 (0.35%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HPP汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点2.83和高点2.90进行交易。
关注Hudson Pacific Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HPP新闻
- Hudson Pacific修改信贷额度，提高借款能力
- Hudson Pacific amends credit facility, boosts borrowing capacity
- Hudson Pacific Properties appoints Ritson Ferguson to board, Mark Linehan retires
- Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:HPP)
- The Calm Before The Cut
- Hudson Pacific (HPP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: Hudson Pacific Q2 2025 sees stock rise 4.56%
- Hudson Pacific Properties (HPP) Tops Q2 FFO Estimates
- Hudson Pacific Properties Q2 2025 slides reveal widening losses amid leasing gains
- Double-Checking The Credit Rating (Part 3): Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP)
- Hudson Pacific Properties reduces board size to 8 members
- Hudson Pacific Properties price target lowered to $4.75 at BTIG
- Hudson Pacific stock price target cut to $4.75 at BTIG on equity dilution
- Hudson Pacific Properties Announces Date for Second Quarter Earnings Release and Conference Call
- Top 3 Real Estate Stocks You May Want To Dump In June - Hudson Pacific Properties (NYSE:HPP), Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL)
日范围
2.83 2.90
年范围
1.78 5.03
- 前一天收盘价
- 2.88
- 开盘价
- 2.90
- 卖价
- 2.87
- 买价
- 3.17
- 最低价
- 2.83
- 最高价
- 2.90
- 交易量
- 2.237 K
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 6.30%
- 6个月变化
- -4.33%
- 年变化
- -39.07%
