HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HNNAZ fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9700 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0000 aralığında işlem gördü.

Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
24.9700 25.0000
Yıllık aralık
23.8500 25.5700
Önceki kapanış
24.9200
Açılış
24.9900
Satış
25.0000
Alış
25.0030
Düşük
24.9700
Yüksek
25.0000
Hacim
6
Günlük değişim
0.32%
Aylık değişim
0.81%
6 aylık değişim
0.89%
Yıllık değişim
3.33%
21 Eylül, Pazar