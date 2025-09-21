Dövizler / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026
25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HNNAZ fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9700 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0000 aralığında işlem gördü.
Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.9700 25.0000
Yıllık aralık
23.8500 25.5700
- Önceki kapanış
- 24.9200
- Açılış
- 24.9900
- Satış
- 25.0000
- Alış
- 25.0030
- Düşük
- 24.9700
- Yüksek
- 25.0000
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.32%
- Aylık değişim
- 0.81%
- 6 aylık değişim
- 0.89%
- Yıllık değişim
- 3.33%
21 Eylül, Pazar