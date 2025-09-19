KurseKategorien
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HNNAZ hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9700 bis zu einem Hoch von 25.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.9700 25.0000
Jahresspanne
23.8500 25.5700
Vorheriger Schlusskurs
24.9200
Eröffnung
24.9900
Bid
25.0000
Ask
25.0030
Tief
24.9700
Hoch
25.0000
Volumen
6
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
0.81%
6-Monatsänderung
0.89%
Jahresänderung
3.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K