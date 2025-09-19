Währungen / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026
25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNNAZ hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9700 bis zu einem Hoch von 25.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.9700 25.0000
Jahresspanne
23.8500 25.5700
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9200
- Eröffnung
- 24.9900
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Tief
- 24.9700
- Hoch
- 25.0000
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 0.89%
- Jahresänderung
- 3.33%
