통화 / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026
25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HNNAZ 환율이 오늘 0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.9700이고 고가는 25.0000이었습니다.
Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
24.9700 25.0000
년간 변동
23.8500 25.5700
- 이전 종가
- 24.9200
- 시가
- 24.9900
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- 저가
- 24.9700
- 고가
- 25.0000
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.32%
- 월 변동
- 0.81%
- 6개월 변동
- 0.89%
- 년간 변동율
- 3.33%
20 9월, 토요일