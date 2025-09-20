시세섹션
통화 / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HNNAZ 환율이 오늘 0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.9700이고 고가는 25.0000이었습니다.

Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
24.9700 25.0000
년간 변동
23.8500 25.5700
이전 종가
24.9200
시가
24.9900
Bid
25.0000
Ask
25.0030
저가
24.9700
고가
25.0000
볼륨
6
일일 변동
0.32%
월 변동
0.81%
6개월 변동
0.89%
년간 변동율
3.33%
20 9월, 토요일