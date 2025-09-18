CotaçõesSeções
Moedas / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HNNAZ para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.9700 e o mais alto foi 25.0000.

Veja a dinâmica do par de moedas Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
24.9700 25.0000
Faixa anual
23.8500 25.5700
Fechamento anterior
24.9200
Open
24.9900
Bid
25.0000
Ask
25.0030
Low
24.9700
High
25.0000
Volume
6
Mudança diária
0.32%
Mudança mensal
0.81%
Mudança de 6 meses
0.89%
Mudança anual
3.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh