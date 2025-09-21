QuotazioniSezioni
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HNNAZ ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9700 e ad un massimo di 25.0000.

Segui le dinamiche di Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.9700 25.0000
Intervallo Annuale
23.8500 25.5700
Chiusura Precedente
24.9200
Apertura
24.9900
Bid
25.0000
Ask
25.0030
Minimo
24.9700
Massimo
25.0000
Volume
6
Variazione giornaliera
0.32%
Variazione Mensile
0.81%
Variazione Semestrale
0.89%
Variazione Annuale
3.33%
